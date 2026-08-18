Fast fix: Konstantelias-Erbe kommt vom BVB

Die Verpflichtung von Giannis Konstantelias ließ sich Borussia Dortmund einiges kosten. 26 Millionen Euro an Sockelablöse sowie bis zu sechs Millionen Euro Boni fließen an PAOK Saloniki. Nun schließen beide Klubs offenbar den nächsten Deal ab.

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Wie die ‚Gazzetta‘ berichtet, steht der griechische Erstligist unmittelbar vor dem Transfer von Christos Kostoglou (17). Eine Ablöse fließe nicht, da der BVB den talentierten Mittelfeldakteur ein Jahr vor Vertragsende ablösefrei ziehen lässt. In seiner Heimat winkt dem Griechen ein Kontrakt bis 2029.

Neben Kostoglou beschäftigte sich Saloniki zuletzt auch mit einer möglichen Leihe von Samuele Inácio (18). Ob die Spur weiterverfolgt wird, ist offen. Die Aussicht auf Erfolg war von Anfang an ohnehin nur sehr gering, da Inácio in den Dortmunder Planungen eine wichtige Rolle spielt.