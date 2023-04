Neuer Job für Sampaoli

Jorge Sampaoli hat einen neuen Verein gefunden. Flamengo aus Rio de Janeiro verkündet die Verpflichtung des 63-Jährigen. Nach Vereinsangaben hat Sampaoli einen Vertrag bis Ende 2024 unterzeichnet. Ab der kommenden Woche wird er das Training bei Flamengo leiten.

Zuletzt war der Argentinier in der spanischen Primera División tätig. Der FC Sevilla hatte sich Mitte März von Sampaoli getrennt. Für den Übungsleiter ist es das zweite Engagement seiner Karriere in Brasilien. Zuvor stand er bereits von 2020 bis 2021 bei Atlético Mineiro an der Seitenlinie.

