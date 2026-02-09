Neuer Mitspieler im Tonali-Poker

Mit Blick auf den bevorstehenden Abgang von Mittelfeld-Routinier Casemiro (33) befindet sich Manchester United auf der Suche nach einem Nachfolger für den mehrmaligen Champions League-Sieger. Wie ‚The Telegraph‘ berichtet, erwägen die Red Devils für den kommenden Sommer die Verpflichtung von Sandro Tonali.

Der 25-jährige Mittelfeldstratege steht seit 2023 bei Newcastle United unter Vertrag, zählt zu den absoluten Leistungsträgern der Magpies. Auch deshalb dürfte es aus Sicht der Red Devils durchaus schwierig werden, den italienischen Nationalspieler an Land zu ziehen, zumal dessen Arbeitspapier in Newcastle noch bis Sommer 2028 läuft. Als Ablöse für Tonali sind 100 Millionen Euro im Gespräch. Auch der FC Arsenal und Juventus Turin sind scharf auf den Rechtsfuß.