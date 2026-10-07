Premier League
Neuer XXL-Deal für Rice
@Maxppp
Dem FC Arsenal gelingt es wohl, Declan Rice (27) langfristig an den Verein zu binden. Laut ‚BBC‘ stehen die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung zwischen dem Spielmacher und den Gunners kurz vor dem Abschluss.
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Derzeit kassiert Rice dem Bericht zufolge umgerechnet 283.000 Euro pro Woche. Mit seiner Unterschrift wird er in die Region von Spitzenverdiener Bukayo Saka (25) aufsteigen. Der englische Flügelspieler bezieht momentan ein Grundgehalt von 413.000 Euro pro Woche.
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