Zwei Ausfälle: Überrollt Bayern auch Kompany-Nemesis Brügge?

Es läuft beim FC Bayern. Die Münchner haben in dieser Saison bislang jedes der elf Pflichtspiele gewonnen, in der Champions League durch ein 3:1 gegen den FC Chelsea und das 5:1 beim Pafos FC sogar die Tabellenführung übernommen.

Diese soll auch nach dem dritten Spieltag bestand haben. Am morgigen Mittwoch (21 Uhr) kommt im FC Brügge zwar der amtierenden Pokalsieger und Vizemeister aus Belgien in die Allianz Arena, der FC Bayern geht aber als haushoher Favorit gegen die erfolgreichen Belgier ins Rennen.

Tah & Kompany warnen

Diese hatten nach dem fulminanten 4:1 gegen die AS Monaco zum Auftakt zuletzt gegen Atalanta Bergamo (1:2) Federn gelassen. Dennoch ist das Team von Nicky Hayen, das im Sturm voraussichtlich mit dem deutschen U21-Torjäger Nicolo Tresoldi (21) beginnen wird, nicht zu unterschätzen. „Das ist eine gute Mannschaft, das Spiel müssen wir seriös angehen“, warnte deshalb auch Abwehrspieler Jonathan Tah (29) auf der Pressekonferenz.

Sein Trainer Vincent Kompany, der noch vor der Partie seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, schlägt in die gleiche Kerbe. „Brügge war immer eine Arbeitsmannschaft, das ist sehr belgisch. Es ist keine ungefährliche Mannschaft“, so der Belgier, der beim Aufeinandertreffen ein „Rivalitätsgefühl“ verspüre.

Besonders prekär: Vor knapp vier Jahren wurde Kompany als Trainer des RSC Anderlecht beim Duell mit Brügge Opfer rassistischer Beleidigungen, die er öffentlich machte und die ihn bis heute verständnislos machen. Die vergangenen sechs Spiele hat Kompany gegen Brügge außerdem allesamt als Trainer remis gespielt. Aus persönlicher Sicht hat die Partie gegen den belgischen Vizemeister also eine besondere Bedeutung für den Bayern-Coach.

Kane wieder hinter Jackson?

Personell wird der 39-Jährige voraussichtlich im Vergleich zum 2:1 gegen Borussia Dortmund wenig verändern. Serge Gnabry (30) und Josip Stanisic (25) fehlen weiterhin verletzt. Harry Kane (32) wird nach seiner herausragenden Leistung gegen den BVB wohl wieder hinter Nicolas Jackson (24) auf der Zehn beginnen.

So könnte Bayern spielen