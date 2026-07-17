Hertha verkündet wichtige Verlängerung

Hertha BSC holt sich eine richtungsweisende Unterschrift ab. Eigengewächs Julian Eitschberger schwört dem Zweitligisten die Treue und verlängert vorzeitig um drei Jahre bis 2029. In der vergangenen Spielzeit stand der Rechtsverteidiger in 28 Pflichtspielen (drei Torbeteiligungen) für den Hauptstadtklub auf dem Feld.

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Sportdirektor Benjamin Weber freut sich: „Eitschi hat sich in den vergangenen Jahren durch seinen Ehrgeiz, Einsatzwillen und seine Bereitschaft kontinuierlich weiterentwickelt und gezeigt, dass er großes Potential besitzt. Wir freuen uns, dass er sich mit seiner Verlängerung klar zu uns bekennt und wir unsere gemeinsame Reise fortsetzen werden.“ Eitschberger selbst führt aus: „Den Traum, bei Hertha zum Profi zu werden, konnte ich mir bereits erfüllen. Jetzt möchte ich meinen Weg in diesem Trikot weitergehen und meine Entwicklung fortführen: Ich möchte mich einbringen und Verantwortung übernehmen. Auf all das freue ich mich und werde weiter Vollgas geben.“