Mega-Quote: Spielt Tzolis beim neuen Klub vor?

Christos Tzolis winkt möglicherweise der nächste Karrieresprung. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge bekundet Atlético Madrid Interesse am 24-jährigen Griechen, der bis 2029 beim FC Brügge unter Vertrag steht. Beim heutigen Aufeinandertreffen in der Champions League (21 Uhr) werden Trainer Diego Simeone und Direktor Profifußball Mateu Alemany den Linksaußen aus nächster Nähe beobachten.

Tzolis, der von 2023 bis 2024 für Fortuna Düsseldorf auflief, hat in der laufenden Saison eine hervorragende Quote vorzuweisen. Mit wettbewerbsübergreifend 27 Torbeteiligungen in 36 Partien spielt sich der Linksaußen ins Rampenlicht. Für Atlético bleibt zu hoffen, dass Tzolis im direkten Duell einen schlechten Tag erwischt.