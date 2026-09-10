Kölns Forderung an van den Berg

Der 1. FC Köln erwartet von Rav van den Berg (22) eine deutliche Leistungssteigerung. Nach Informationen der ‚Bild‘ wurde dem Innenverteidiger klar kommuniziert, dass er sich „durchsetzen und einen Stammplatz erkämpfen“ soll. Bislang wartet der Niederländer noch auf seinen ersten Saisoneinsatz.

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Im vergangenen Jahr war der 1,91 Meter große Rechtsfuß für acht Millionen Euro vom FC Middlesbrough ans Geißbockheim gewechselt. Seitdem konnte sich van den Berg wider Erwarten nicht nachhaltig in der Anfangsformation etablieren.