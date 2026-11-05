Erfolgscoach Emery kurz vor der Unterschrift

Aston Villa wird wohl zeitnah einen richtungsweisenden Deal abschließen. Laut dem ‚Telegraph‘ befinden sich die Engländer mit Cheftrainer Unai Emery in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Verlängerung. Die Unterschrift stehe sogar kurz bevor.

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Emery ist seit rund vier Jahren für die Villans verantwortlich und führte den Verein in der vergangenen Saison auf einen bärenstarken vierten Tabellenplatz in der Premier League. Zuletzt wurde der Erfolgstrainer unter anderem mit Manchester United in Verbindung gebracht, einem potenziellen Vorstoß kommt der Ligarivale jetzt zuvor.