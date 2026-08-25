Bei Real Madrid gibt man sich hinsichtlich weiterer Neuzugänge betont gelassen. José Mourinho sagte kürzlich: „Ich sage nicht, dass es keine weiteren Verpflichtungen geben wird, denn das Transferfenster ist ja noch geöffnet, aber für mich ist es geschlossen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader.“

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In Wahrheit, so berichtet ‚The Athletic‘, wünscht sich der Trainer-Rückkehrer aber noch einen neuen Mittelfeldspieler und einen Verteidiger. Darüber hinaus arbeiten die Königlichen am Perspektiv-Transfer von Achter Sergio Martínez (19/Racing Santander).

Für die Sechs war Real bekanntlich schon ziemlich weit mit Spaniens WM-Kapitän Rodri (30), der dann aber zum großen Rivalen FC Barcelona wechselte. Ergibt sich die Möglichkeit, einen ähnlichen Spielertyp zu verpflichten, könnte Real noch zuschlagen. ‚The Athletic‘ nennt in diesem Zusammenhang Martín Zubimendi (27) vom FC Arsenal als Kandidaten. Eduardo Camavinga (23) könnte bei einem passenden Angebot Platz machen.

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Insbesondere für den Fall, dass Raúl Asencio (23) noch geht, hält Real die Augen nach einem neuen Abwehrmann offen. Rúben Dias (29/Manchester City) und Alessandro Bastoni (27/Inter Mailand) soll Mourinho sehr schätzen. Eine Verpflichtung von Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund) hat sich durch die Verletzung des deutschen Nationalspielers während der WM mittlerweile erledigt.