Ruhnert sagt Schalke ab

Oliver Ruhnert steht dem FC Schalke für die Nachfolge des zurückgetretenen Sportdirektors Rouven Schröder nicht zur Verfügung. Union Berlins Geschäftsführer Sport sagt bei ‚Bild TV‘: „Ich liebe diese Vereine und ich liebe die Menschen dort. Es ist auch nicht weit von mir zu Hause. Aber am Ende ist jetzt nicht die Zeit, das zu besprechen oder das anzustreben, weil ich mich hier sehr wohlfühle, weil es keine Notwendigkeit gibt.“

Zwischen 2008 und 2017 war Ruhnert in verschiedenen Funktionen auf Schalke tätig, arbeitete unter anderem als Scout und Leiter der Nachwuchsabteilung. „Es gab sicherlich schon mal die Möglichkeit, ich mag diesen Verein, ich werde in diesem Verein bis zu meinem Lebensende Mitglied bleiben, denn irgendwo ist da ein Schalker Herz, genau wie jetzt ein Union-Herz da ist“, so Ruhnert.