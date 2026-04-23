Hitz macht Schluss

Im Alter von 38 Jahren hängt Marwin Hitz die Handschuhe an den Nagel. Wie der FC Basel mitteilt, beendet der Schweizer nach der laufenden Saison seine Karriere. In Deutschland spielte Hitz für den VfL Wolfsburg, den FC Augsburg und Borussia Dortmund.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Nach vielen unglaublich schönen, lehrreichen, tollen und manchmal auch harten Jahren im Profifußball habe ich mich dazu entscheiden, meine aktive Karriere im Sommer zu beenden“, so Hitz. Insgesamt 181 Mal stand Hitz in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Seit vier Jahren hütet er das Tor in Basel.