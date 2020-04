Gosens-Traum: Erst Bundesliga, dann Amateurfußball

Robin Gosens von Atalanta Bergamo hat bereits Pläne für seine Zukunft. Im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘ spricht er zum einen über seinen Traum, eines Tages Bundesligaspieler zu werden:„Der steht auf meiner Bucket List weiterhin ganz oben. Das ist so, seitdem ich sechs war, seitdem ich Profi wurde – und das wird auch so bleiben.“

Zum anderen hat der 25-Jährige schon jetzt konkrete Pläne, wo er seine fußballerische Karriere beenden will: Nämlich bei seinem heimatlichen Amateurverein, den er nach wie vor regelmäßig verfolgt. „Ich bin froh, die Zeit damals erlebt zu haben und hoffe, dass ich das nach der Karriere nochmal aufleben lassen kann. In ein paar Jährchen die Karriere mit meinen Kumpels ausklingen lassen – das ist fest geplant.“ Aktuell steht der linke Verteidiger noch bis 2022 in Italien unter Vertrag.