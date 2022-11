Nächster Ronaldo-Bewerber: „Wer würde ihn nicht wollen?“

„Es ist wahr, ja, es ist wahr. In dem Moment habe ich es abgelehnt“, bestätigte Cristiano Ronaldo vor wenigen Tagen ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien. Mit einem Gesamtvolumen von 350 Millionen Euro, davon 125 Millionen an Jahresgehalt, wollte al-Hilal den Portugiesen im Sommer für zwei Jahre in die Wüste holen.

Ronaldo wollte zu einem Champions League-Klub, fand aber keinen und blieb so in Manchester. Seinen Vertrag bei United hat CR7 inzwischen aufgelöst, im anstehenden Winter-Transferfenster will er endlich einen neuen Verein finden. Newcastle United und al-Nasr sollen dran sein – aber auch al-Hilal hat den 37-Jährigen nicht vergessen.

Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der 18-fache Meister drauf und dran, einen neuen Deal zu unterbreiten. Der saudische Sportminister Abdulaziz bin Turki Al-Faisal meint: „Wer würde nicht wollen, dass er in seiner Liga spielt? Er ist ein Vorbild für viele junge Spieler – er und Messi.“ Ob der Flirtversuch bei Ronaldo auf Gegenliebe stößt, wird sich wohl frühestens nach der WM zeigen.