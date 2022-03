Citys Nullnummer: Mittelstürmer das fehlende Puzzleteil?

Der FC Liverpool ist Manchester City in der Premier League dicht auf den Fersen. Nur vier Punkte Rückstand haben die Reds, dabei noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Gestern Abend hätten die Citizens mit einem Sieg im Selhurst Park bei Crystal Palace den ärgsten Verfolger auf Abstand halten können – gegen die Eagles wollte der Mannschaft von Pep Guardiola aber kein Treffer gelingen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Liga kamen die Skyblues bisher 68 Mal zum Torerfolg, 23 Tore erzielte City in der Champions League. Nichts liegt ferner, als dem Team eine Abschlussschwäche zu unterstellen. Trotzdem offenbarte die Partie gegen Palace, dass andere Topklubs der Truppe aus Manchester etwas voraushaben: einen Mittelstürmer mit enormer Qualität.

Der FC Bayern hat Robert Lewandowski, für Real Madrid trifft Karim Benzema am Fließband und beim Meisterschaftskonkurrenten von der Anfield Road stehen für Mohamed Salah wettbewerbsübergreifend schon 28 Tore zu Buche. Bei Manchester City verteilt sich die Last der Torgefahr auf mehrere Schultern, in knappen Spielen fehlt allerdings der konsequente Vollstrecker.

Haaland oder Kane als fehlendes Puzzleteil?

Im vergangenen Sommer scheiterte City mit einem Angebot für Harry Kane von Tottenham Hotspur. Der englische Torjäger hätte die Lücke gefüllt, die sich in der Dominanz des Guardiola-Systems hin und wieder zeigt. Um das fehlende Puzzleteil zu bekommen, wären die Offiziellen am Etihad Stadium dazu bereit gewesen, extrem tief in die Tasche zu greifen.

Auch wenn die Personalie Kane noch nicht abgeschrieben ist, spielt inzwischen Erling Haaland eine übergeordnete Rolle in den Plänen von Guardiola. Der Norweger von Borussia Dortmund soll sich bereits mit Citys Bossen auf einen Vertrag geeinigt haben, so lauteten die Berichte aus England vor wenigen Tagen. Nach FT-Informationen hat Real Madrid bei Haaland die Nase vorne.

Um die Chancen auf den lang ersehnten Champions League-Titel zu erhöhen, scheint die Verpflichtung eines Mittelstürmers unumgänglich. Anhand der Meldungen um Kane und Haaland lässt sich ableiten, dass Guardiola dies längst bewusst geworden ist. Die Nullnummer gegen Crystal Palace wird den Katalanen in seinem Bestreben bestärken, ab der kommenden Saison mit einem Weltklasse-Torjäger zu arbeiten.