RB Leipzig: Demichelis nennt Wunsch-Neuzugang

Phasenweise galt eine Vertragsverlängerung mit Ole Werner bei RB Leipzig nahezu als Formsache. Manager Marcel Schäfer bügelte jegliche Kritik am Coach weg, die Ausdehnung des Konrakts sollte sogar eine der ersten Personalentscheidungen nach Saisonende werden.

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Alles vergessen, nun soll Martín Demichelis die Roten Bullen in die Zukunft führen. Und der frühere Zweikämpfer wünscht sich offenbar vor allem einen neuen Mann für den Maschinenraum.

Wie Fabrizio Romano berichtet, spricht sich der Argentinier für die Verpflichtung seines Ex-Spielers Samú Costa aus. Der Sechser vom RCD Mallorca, der zu Portugals WM-Aufgebot gehört, bislang in Nordamerika aber noch nicht zum Einsatz kam, steht noch bis 2028 unter Vertrag.

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Costa hatte 2020 seinen portugiesischen Ausbildungsklub SC Braga verlassen und landete über die Zwischenstation UD Almería 2023 auf Mallorca. Dort ist der 25-Jährige gesetzt, in der abgelaufenen Saison absolvierte er 36 Pflichtspiele (sieben Tore, zwei Vorlagen).