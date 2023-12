Die Top-Torjäger Europas | Kane macht sich bezahlt

Kein Torjäger in Europa ist derzeit so gut aufgelegt wie Harry Kane. Im Bundesliga-Topspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart knipste der 30-Jährige doppelt, wurde von FT zum Spieler des Spieltags gekürt. Die englische Tormaschine schoss in 14 Partien unfassbare 20 Tore – eine außergewöhnliche Quote.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl er seit zwei Bundesligapartien nicht mehr getroffen hat, ist auch Serhou Guirassy (27) nach wie vor in den Top10 vertreten. Auch Ex-Dortmunder Erling Haaland (23) ist trotz zwei verletzungsbedingt verpassten Partien und davor zwei torlosen Begegnungen noch immer unter den Top-Torjägern.

Lese-Tipp

FC Bayern: Hainer adelt Pavlovic

Die besten Torjäger Europas