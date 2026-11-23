Mikel Arteta hat vor dem Duell mit Borussia Dortmund am morgigen Dienstag (21 Uhr) einen Spieler des BVB besonders gelobt. Der Coach des FC Arsenal schwärmte von Jobe Bellingham (21) und dessen Bruder Jude (23/Real Madrid): „Zwei großartige Fußballer, und die Art und Weise, wie sie es machen, ist bemerkenswert.“

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Für Bellingham ist die Partie in seiner englischen Heimat sicherlich auch ein kleines Schaufenster. Kürzlich war der Mittelfeldmann erstmals für die A-Nationalelf der Three Lions nominiert. Sein Bruder ist dort längst einer der Leistungsträger.