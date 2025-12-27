Menü Suche
Arminia tütet Telalovic-Transfer ein

von David Hamza - Quelle: Sky
Semir Telalovic setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch @Maxppp

Der Wechsel von Semir Telalovic (26) zu Arminia Bielefeld ist wohl besiegelt. Laut ‚Sky‘ ist sich der DSC mit Zweitliga-Rivale 1. FC Nürnberg über eine Leihe bis Saisonende inklusive knapp 850.000 Euro hoher Kaufoption einig geworden.

Erst im Sommer war Telalovic mit der Empfehlung von zwölf Saisontoren für 300.000 Euro vom SSV Ulm nach Nürnberg gekommen. In neun Pflichtspielen für die Franken traf der Mittelstürmer nur einmal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
