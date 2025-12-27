Arminia tütet Telalovic-Transfer ein

Der Wechsel von Semir Telalovic (26) zu Arminia Bielefeld ist wohl besiegelt. Laut ‚Sky‘ ist sich der DSC mit Zweitliga-Rivale 1. FC Nürnberg über eine Leihe bis Saisonende inklusive knapp 850.000 Euro hoher Kaufoption einig geworden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im Sommer war Telalovic mit der Empfehlung von zwölf Saisontoren für 300.000 Euro vom SSV Ulm nach Nürnberg gekommen. In neun Pflichtspielen für die Franken traf der Mittelstürmer nur einmal.