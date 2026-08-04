Menü Suche
Kommentar 12
Bundesliga

Bayern: Cardozo-Entscheidung naht

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Maycon Cardozo schlägt eine Flanke @Maxppp

Wie es für Maycon Cardozo in der bevorstehenden Saison weiter geht, wird sich zeitnah entscheiden. Laut ‚Sky‘ gibt es einige Leih-Anfragen für den 17-jährigen Flügelspieler. Dass der Brasilianer andernorts Spielpraxis sammeln muss, ist aber keinesfalls sicher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Vincent Kompany ist dem Bericht zufolge sehr zufrieden mit der Leistung des Youngsters in der Saisonvorbereitung. Die Option, dass Cardozo als Kaderspieler in München bleibt, ist gegeben. Der Jungprofi selbst würde bevorzugen, unter Kompany für die Bayern aufzulaufen, statt bei einem anderen Verein den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (12)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Maycon Douglas Normanha Cardozo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Maycon Douglas Normanha Cardozo Maycon Douglas Normanha Cardozo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert