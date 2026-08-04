Bayern: Cardozo-Entscheidung naht

Wie es für Maycon Cardozo in der bevorstehenden Saison weiter geht, wird sich zeitnah entscheiden. Laut ‚Sky‘ gibt es einige Leih-Anfragen für den 17-jährigen Flügelspieler. Dass der Brasilianer andernorts Spielpraxis sammeln muss, ist aber keinesfalls sicher.

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Trainer Vincent Kompany ist dem Bericht zufolge sehr zufrieden mit der Leistung des Youngsters in der Saisonvorbereitung. Die Option, dass Cardozo als Kaderspieler in München bleibt, ist gegeben. Der Jungprofi selbst würde bevorzugen, unter Kompany für die Bayern aufzulaufen, statt bei einem anderen Verein den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.