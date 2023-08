„Grundsätzliche Einigung“: Fritz bestätigt Füllkrug-Transfer

Clemens Fritz, Leiter des Lizenzspielerbereichs bei Werder Bremen, hat den sich anbahnenden Abschied von Niclas Füllkrug (30) bestätigt: „Wir sind bezüglich Niclas mit einem Verein im Austausch und haben da auch eine Einigung erzielt. Ich möchte aber noch keine Namen dazu bestätigen.“ Der Mittelstürmer steht vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch einen möglichen Nachfolger könnte man in Bremen zeitnah begrüßen: „Natürlich wollen wir noch was machen. Da sind wir dran. Ich würde aber sagen, dass das eher morgen dann der Fall sein wird.“ Man habe mehrere Optionen, so Fritz, sei sich aber bewusst, „dass die Zeit rennt und drängt“.