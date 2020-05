Milan: Keine Anfragen für Reina & Hernández

Was bringt der Sommer für Pepe Reina und Theo Hernández vom AC Mailand? Im Gespräch mit FT erklärt Berater Manuel Garcia Quilon, dass für seine beiden Klienten derzeit keine Anfragen vorliegen. „Niemand hat uns angerufen. In England ist ihm kein Vertrag angeboten worden und Mailand will ihn zurück“, sagt Quilon über Reina. Derzeit ist der 37-jährige Keeper an Aston Villa verliehen.

Der Vertrag des Spaniers läuft 2021 aus. Quilon arbeitet daran, dass der ehemalige Bayern-Keeper auch notfalls ablösefrei wechseln darf. Für Hernández (22) hätten sich derweil „viele Mannschaften gemeldet“, bislang aber ohne Ergebnis. Laut Quilon macht man sich Gedanken, „wenn die Dinge konkreter werden. Aber ich wiederhole, im Moment gibt es nichts.“ Der Bruder von Bayern-Akteur Lucas Hernández (24) ist vertraglich noch bis 2024 an die Rossoneri gebunden.