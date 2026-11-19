Bisherige Leistung: 3/6

Grischa Prömel wurde nach seiner Verpflichtung direkt zum Vize-Kapitän ernannt. Neben und auf dem Platz nimmt er die Rolle des Führungsspielers auch ein, rein leistungstechnisch wird er den Ansprüchen aber noch nicht gerecht. Zwischenzeitlich wurde er in der Bundesliga vom eigentlich aussortierten Atakan Karazor aus der Startelf verdrängt und kehrte nur nach der Verletzung von Angelo Stiller in diese zurück.

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Potenzielle Leistung: 5/6

Dass er ein Spieler von gehobener Bundesliga-Klasse sein kann, hatte Prömel in Hoffenheim gezeigt. Wenn er sich noch besser beim VfB einfindet, kann er mittelfristig zu einem Eckpfeiler der Mannschaft werden.

Preis/Leistung: 4/6

Prömel kam ablösefrei zum VfB, ist aber einer der Topverdiener der Mannschaft. Inklusive Handgeld war der Deal also nicht so günstig, wie er zunächst scheint. Aufgrund der gezeigten Leistungen gibt es hier Abzüge.

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Erwartungen erfüllt: 2/6

Ablösefrei, Führungsspieler, Heimkehrer und mit der TSG die Champions League erreicht – der VfB wurde für den Prömel-Deal gefeiert. Gemessen daran hat Prömel die Erwartungen bislang enttäuscht.

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Wiederverkaufswert: 1/6

Prömel ist 31 Jahre alt und hat für drei Spielzeiten unterschrieben. Der VfB in seiner Heimatstadt Stuttgart soll die letzte große Station seiner Karriere werden. Mit einem zukünftigen Transferplus ist also erwartungsgemäß nicht zu rechnen.

Taktischer Fit: 3/6

Prömel hat seinen Platz im VfB-Mittelfeld noch nicht ganz gefunden. Mit Stiller passte das Zusammenspiel häufig nicht, gerade defensiv fehlte die Absicherung. Mit Karazor als Partner klappte dies besser, aber ein perfekt harmonierendes Duo sind sie bislang auch nicht.

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