Freiburg reagiert auf Atubolu-Gerüchte

Der SC Freiburg hat zu den jüngst kursierenden Gerüchten um Torhüter Noah Atubolu Stellung bezogen. „Liebe SC-Community, wir würden gerne etwas geraderücken: Entgegen der aktuellen Berichterstattung betonen wir, dass die Kommunikation mit Atu von beidseitiger Wertschätzung, Respekt und Offenheit gekennzeichnet ist. So war’s bis zum heutigen Tag und so werden wir das auch in Zukunft halten“, teilt der Bundesligist über den Vereinskanal mit.

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Zum Kontext: Unter der Woche berichtete die ‚Sport Bild‘ von einem angespannten Verhältnis zwischen den Parteien. Konkret habe sich Atubolu, der sich nach einem neuen Verein umschaut, in den Zukunftsgesprächen „zu wenig respektvoll verhalten“. Davon will der Sport-Club allerdings nichts wissen.