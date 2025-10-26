Im Winter: Greift Juventus ins oberste Regal?

Juventus Turin schaut sich weiter bei Europas Topklubs nach einem neuen Außenverteidiger um. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ bringt diesmal Malo Gusto (22) vom FC Chelsea bei den Bianconeri ins Spiel. Der französische Nationalspieler ist noch bis 2030 an die Blues gebunden, pendelt dort zwischen Startelf und Ersatzbank.

Zuvor war bereits durchgesickert, dass sich die Alte Dame mit Raphaël Guerreiro (31) vom FC Bayern und dem argentinischen Weltmeister Nahuel Molina (27/Atlético Madrid) beschäftigt. Klar scheint also, dass ein Spieler mit bereits nachgewiesenem Topformat zum italienischen Rekordmeister kommen soll.