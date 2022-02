Xavi: „Dembélé wird ein sehr wichtiger Spieler sein“

Xavi hat erneut klargestellt, dass er Ousmane Dembélé (24) nicht abschreibt. „Dembélé wird bis zum Ende der Saison ein sehr wichtiger Spieler sein, da bin ich mir sicher“, stellte der Trainer auf der heutigen Pressekonferenz klar. Der Franzose wird Barcelona im Sommer verlassen, nach FT-Informationen hat er sich bereits mit Paris St. Germain auf einen Zusammenarbeit verständigt.

Am morgigen Donnerstag tritt Barça in der Europa League im heimischen Camp Nou gegen die SSC Neapel an. Für Dembélé wäre es das erste Heimspiel seit zwei Monaten. Xavi lässt sich von der befürchteten negativen Reaktion der FCB-Fans nicht beeinflussen: „Seine Teilnahme hängt nicht davon ab, ob wir zu Hause oder auswärts spielen.“