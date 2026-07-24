Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer lehnt Alajbegovic-Angebot ab

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Kerim Alajbegovic mit fokussiertem Blick @Maxppp

Atalanta Bergamo ist anscheinend mit einem Vorstoß bei Kerim Alajbegovic (18) gescheitert. Fabrizio Romano zufolge hat Bayer Leverkusen ein Angebot der Italiener abgelehnt. Vor geraumer Zeit war sich der ‚Corriere dello Sport‘ noch sicher, dass Alajbegovic kurz vor einem Wechsel nach Bergamo stehe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der bosnische WM-Shootingstar hat neben Atalanta unter anderem auch die AS Rom, Juventus Turin und den AC Florenz auf den Plan gerufen. Die besten Chancen auf den Zuschlag rechnet sich aktuell der FC Chelsea aus. Bayer, das den Außenstürmer gerade erst für acht Millionen Euro von RB Salzburg zurückgeholt hat, hofft auf eine Entschädigung in Höhe von 35 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Bundesliga
Premier League
Bayer 04
Atalanta
Chelsea
Kerim-Sam Alajbegović

Weitere Infos

Serie A Serie A
Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Bayer 04 Logo Bayer 04 Leverkusen
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Chelsea Logo FC Chelsea
Kerim-Sam Alajbegović Kerim-Sam Alajbegović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert