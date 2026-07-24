Bayer lehnt Alajbegovic-Angebot ab

Atalanta Bergamo ist anscheinend mit einem Vorstoß bei Kerim Alajbegovic (18) gescheitert. Fabrizio Romano zufolge hat Bayer Leverkusen ein Angebot der Italiener abgelehnt. Vor geraumer Zeit war sich der ‚Corriere dello Sport‘ noch sicher, dass Alajbegovic kurz vor einem Wechsel nach Bergamo stehe.

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Der bosnische WM-Shootingstar hat neben Atalanta unter anderem auch die AS Rom, Juventus Turin und den AC Florenz auf den Plan gerufen. Die besten Chancen auf den Zuschlag rechnet sich aktuell der FC Chelsea aus. Bayer, das den Außenstürmer gerade erst für acht Millionen Euro von RB Salzburg zurückgeholt hat, hofft auf eine Entschädigung in Höhe von 35 Millionen Euro.