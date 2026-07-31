Transfer-Auswirkungen: BVB-Überraschung um Beier

Im laufenden Transferfenster möchte Borussia Dortmund allen voran in der Offensive nachlegen. Konstantinos Karetsas (18/KRC Genk) hat bereits einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, Said El Mala (19/1. FC Köln) soll möglichst auch noch den Weg nach Dortmund finden.

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Sollte es dem BVB gelingen, El Mala tatsächlich auch noch zu verpflichten, wären im 3-4-2-1-System hinter Stürmer Serhou Guirassy (30) wohl beide Positionen besetzt. Für Leistungsträger Maximilian Beier sieht Trainer Niko Kovac daher offenbar eine andere Rolle vor.

Beier auf der Schiene

Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge hat Kovac entschieden, dass der 23-Jährige dauerhaft als Schienenspieler zum Einsatz kommen soll. Schon in der vergangenen Spielzeit bekleidete der schnelle Offensivakteur ab und zu die Position auf der linken Außenbahn.

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„Ich habe das Glück, dass ich auf mehreren Positionen spielen kann. Ich spiele auch gerne links hinten oder rechts. Aber ich bin seitdem ich denken kann immer vorne gewesen – da fühle ich mich am wohlsten“, so Beier, der im morgigen Testspiel gegen den FC Tokyo (12 Uhr) schon als Schienenspieler zum Einsatz kommen wird. „Wir werden ihn auf der Schiene spielen lassen. Das ist die Position, die wir morgen für ihn vorgesehen haben“, verrät Kovac.

Couto-Ersatz schon da?

Kovacs neuer Plan mit Beier könnte auch Auswirkungen auf Yan Couto (24) haben. Der Rechtsverteidiger liebäugelt mit einem Wechsel in diesem Sommer. Der BVB würde den Brasilianer jedoch erst abgeben, wenn man Ersatz in der Hinterhand hat – mit Beier befindet sich dieser offenbar schon in den eigenen Reihen. Ein Abgang von Couto könnte somit schneller vonstatten gehen.

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Erst am gestrigen Donnerstag sickerte das Interesse der Schwarz-Gelben an Elias Baum (20/Eintracht Frankfurt) durch. Ein Transfer des jungen Rechtsverteidigers würde sich jedoch schwer gestalten – ist wegen Beier aber vermutlich auch gar nicht nötig.