ManCity: Guardiola-Nachfolge geklärt?

Manchester City hat sich womöglich auf Enzo Maresca als Nachfolger von Pep Guradiola festgelegt. Wie aus einem Bericht der ‚Guardian‘ hervorgeht, hat es bereits Gespräche zwischen den Skyblues und dem 46-jährigen Übungsleiter gegeben. Ein Abgang von Guardiola aus Manchester zum Saisonende ist nicht ausgeschlossen, könnte aber auch erst mit Vertragsablauf 2027 erfolgen.

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Auch aufgrund seiner Vergangenheit könnte Maresca eine passende Option für City sein. In der Saison 2020/21 trainierte der Italiener die U23 des Klubs, ehe er in der Spielzeit 2022/2023 dem Trainerstab der ersten Mannschaft um Chefcoach Guardiola angehörte. Seit seiner Entlassung beim FC Chelsea im Januar – mit dem der Ex-Profi im vergangenen Jahr Conference League-Sieger und Klub-Weltmeister wurde – ist Maresca vereinslos.