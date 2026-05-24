Entscheidung gegen Mbappé | Milan vor Nkunku-Verkauf?

Bellingham gewinnt gegen Mbappé

Die titellose Saison von Real Madrid endete am Samstagabend mit einem 4:2-Sieg gegen Athletic Bilbao. Dani Carvajal (34) und David Alaba (33) wurden emotional verabschiedet, für Kylian Mbappé (27) ging es weitaus weniger herzlich zu. Einmal mehr wurde der Franzose gnadenlos ausgepfiffen. Urlaub statt Reha, öffentlicher Zwist mit Trainer Álvaro Arbeloa und eine eher durchwachsene Rückrunde stellen bei vielen Fans offenbar den Fakt in den Schatten, dass Mbappé mit 42 Saisontoren Reals bester Torschütze ist. Die Erwartungshaltung im Bernabéu ist seit jeher groß.

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Tomas Roncero von ‚Cadena SER‘ ordnet ein: „Das Bernabéu hat seine Vorlieben bei den Stars für die nächste Saison deutlich gemacht. Heute hat das Bernabéu Bellingham in die Arme geschlossen und ihm gesagt: ‚Du bist jemand, der da ist, auch wenn es mal nicht läuft.‘ Demgegenüber hat das Bernabéu Mbappé gesagt, dass 40 Tore nicht ausreichen. Heute hat sich das Bernabéu zwischen Bellingham und Mbappé entschieden.“

Siegen oder fliegen

60 Millionen Euro hatte der FC Chelsea im Sommer 2023 für Christopher Nkunku (28) an RB Leipzig gezahlt. In London lief es dann deutlich schlechter als in der Bundesliga, vor knapp einem Jahr folgte der 37-Millionen-Transfer zum AC Mailand. Doch auch in Italien tut sich Nkunku schwer – nach nur zwölf Monaten könnten sich Wege schon wieder trennen.

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In einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ heißt es, dass der Offensivspieler im finalen Saisonspiel gegen Cagliari Calcio am heutigen Sonntag (20:45 Uhr) die letzte Chance hat, den Verein davon zu überzeugen, ihn nicht auf die Transferliste zu setzen. Immerhin: Bei den beiden vergangenen Ligaspielen konnte sich Nkunku bereits in die Torschützenliste eintragen.