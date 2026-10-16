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Bundesliga

Bericht: Olise folgt auf Mbappé

von Julian Jasch - Quelle: Footy Headlines
Michael Olise und Kylian Mbappé klatschen sich ab @Maxppp

Nike hat wohl einen Nachfolger für Kylian Mbappé (27/Real Madrid) gefunden. ‚Footy Headlines‘ berichtet von einer Übereinkunft zwischen dem Sportartikelhersteller und Bayern-Star Michael Olise (24). Die Unterschrift unter den Sponsoringvertrag wird wohl zeitnah erfolgen.

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Während sich Mbappé erst kürzlich dem Schweizer Konkurrenten On angeschlossen hat, ging Olise bis zuletzt keine Kooperation in Sachen Fußballschuhe ein. Damit konnte der Linksfuß auf dem Platz tragen, was er wollte. Bald wird er dann an Nike gebunden sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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