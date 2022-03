Hazard: Auch Atlético mischt mit

Bis 2024 ist Thorgan Hazard noch an Borussia Dortmund gebunden. Doch beide Seiten sind nicht mehr wirklich überzeugt von der Sinnhaftigkeit einer weiteren Zusammenarbeit. Interesse am Belgier zeigt nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato auch Atlético Madrid. Die Rojiblancos verfolgen Hazards Weg schon seit längerem und könnten nun einen Vorstoß wagen.

Rund 20 Millionen Euro schweben dem BVB als Ablöse für den 28-Jährigen vor. Eine Summe, die weitere Vereine hellhörig werden lässt. ‚Sport1‘ berichtete kürzlich von „genaueren Gespräche“ mit mehreren englischen Klubs. Mit welchen Premier League-Klubs gesprochen wird, bleibt aber unklar.

In der aktuellen Saison kommt Hazard auf sechs Tore und eine Vorlage in 26 Einsätzen. Der Offensivspieler hat immer mal wieder gute Momente, taucht aber allzu oft auch ab. In Dortmund ist darum der Entschluss gereift, getrennte Wege zu gehen. An anderen Optionen mangelt es Hazard nicht.