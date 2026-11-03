Süper Lig
Belözoglu übernimmt Fener
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@Maxppp
Fenerbahce hat einen neuen Trainer gefunden. Wie die Istanbuler offiziell bekanntgeben, kehrt Emre Belözoglu ans Goldene Horn zurück. 2020 hatte der gebürtige Istanbuler seine aktive Spielerkarriere dort beendet und direkt im Anschluss den Sportdirektor-Posten übernommen.
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Fenerbahçe SK @Fenerbahce – 21:25
Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…Bei X ansehen
Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.
Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu’nun başarısı için görev başında.
Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.
Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu! 💛💙
Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.
Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu’nun başarısı için görev başında.
Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.
Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu! 💛💙
Belözoglu stand zuletzt bei Ligakonkurrent Kasimpasa unter Vertrag, wo das Arbeitsverhältnis zuvor beendet wurde. Eine Ablöse wird demnach nicht fällig. Nach der Kündigung von Ismail Kartal betreute bislang dessen Co-Trainer Dirk Kuyt den Süper Lig-Klub.
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