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Offiziell Süper Lig

Belözoglu übernimmt Fener

von Remo Schatz - Quelle: fenerbahce.org
1 min.
Emre Belözoglu steht an der Seitenlinie @Maxppp

Fenerbahce hat einen neuen Trainer gefunden. Wie die Istanbuler offiziell bekanntgeben, kehrt Emre Belözoglu ans Goldene Horn zurück. 2020 hatte der gebürtige Istanbuler seine aktive Spielerkarriere dort beendet und direkt im Anschluss den Sportdirektor-Posten übernommen.

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Fenerbahçe SK
Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…

Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.

Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu’nun başarısı için görev başında.

Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.

Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu! 💛💙
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Belözoglu stand zuletzt bei Ligakonkurrent Kasimpasa unter Vertrag, wo das Arbeitsverhältnis zuvor beendet wurde. Eine Ablöse wird demnach nicht fällig. Nach der Kündigung von Ismail Kartal betreute bislang dessen Co-Trainer Dirk Kuyt den Süper Lig-Klub.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Süper Lig
Fenerbahce
Emre Belözoğlu

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Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu
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