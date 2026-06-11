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Bundesliga

Durchbruch: BVB gibt Couto ab

Bei Borussia Dortmund konnte sich Yan Couto nie so richtig durchsetzen. Jetzt bricht der feine Techniker seine Zelte an der Strobelallee nach zwei Jahren wieder ab.

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Yan Couto im BVB-Trikot @Maxppp

Nach zwei Jahren gibt Borussia Dortmund Rechtsverteidiger Yan Couto (24) wieder ab. Fabrizio Romano berichtet von einer Einigung mit Como 1907.

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Die Rede ist von einer einjährigen Leihe, für deren Zeitraum der italienische Champions League-Teilnehmer das vollständige Gehalt des Brasilianers übernehme.

Damit dürfte klar sein, dass Julian Ryerson (28) zunächst nicht zum Verkauf steht. Der norwegische WM-Fahrer soll unter anderem Manchester United auf den Plan gerufen haben.

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Übrigens: Couto ist nicht der einzige Brasilianer, den Como an Bord holen möchte. Auch Linksverteidiger Kaiki (23) befindet sich im Anflug auf den Comer See. Laut Romano könnten rund 14 Millionen Euro an Cruzeiro fließen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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