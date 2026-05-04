Batz-Transfer bestätigt

Beim FSV Mainz 05 macht man keinen Hehl daraus, dass Daniel Batz vor dem Abflug steht. „Das stimmt so. Wir haben mit ihm Gespräche geführt. Er hat uns dann vor einigen Tagen informiert, dass er ein Angebot von einem anderen Verein hat und das gerne annehmen würde. Es ist für ihn mit 35, glaube ich, ein sehr guter Vertrag“, kündigte Mainz-Sportdirektor Niko Bungert nach dem 2:1-Sieg über den FC St. Pauli den Transfer des Torhüters zu Borussia Mönchengladbach an.

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Eigentlich wollten die Rheinhessen den auslaufenden Vertrag mit Batz verlängern, der in dieser Saison aufgrund einer Verletzung von Robin Zentner (31) in 25 Pflichtspielen auf dem Platz stand, doch nun sichert sich Gladbach den Zuschlag. Bei den Fohlen ist der 35-Jährige als Nummer zwei eingeplant, den Medizincheck soll er bereits absolviert haben.