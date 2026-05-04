Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Batz-Transfer bestätigt

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Daniel Batz ballt die Fäuste @Maxppp

Beim FSV Mainz 05 macht man keinen Hehl daraus, dass Daniel Batz vor dem Abflug steht. „Das stimmt so. Wir haben mit ihm Gespräche geführt. Er hat uns dann vor einigen Tagen informiert, dass er ein Angebot von einem anderen Verein hat und das gerne annehmen würde. Es ist für ihn mit 35, glaube ich, ein sehr guter Vertrag“, kündigte Mainz-Sportdirektor Niko Bungert nach dem 2:1-Sieg über den FC St. Pauli den Transfer des Torhüters zu Borussia Mönchengladbach an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich wollten die Rheinhessen den auslaufenden Vertrag mit Batz verlängern, der in dieser Saison aufgrund einer Verletzung von Robin Zentner (31) in 25 Pflichtspielen auf dem Platz stand, doch nun sichert sich Gladbach den Zuschlag. Bei den Fohlen ist der 35-Jährige als Nummer zwei eingeplant, den Medizincheck soll er bereits absolviert haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05
M'gladbach
Daniel Batz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Daniel Batz Daniel Batz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert