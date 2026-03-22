Hammerharte Entscheidung um Götze

Trainer Albert Riera verzichtet im heutigen Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Mainz 05 (15:30 Uhr) offenbar auf Mario Götze. Wie die ‚Hessenschau‘ berichtet, steht der Weltmeister von 2014 aus sportlichen Gründen nicht im Spieltagskader. Zuletzt saß der 33-Jährige bereits zweimal in Folge über 90 Minuten auf der Bank.

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Götze, der unter der Woche mit Wehwehchen Trainingseinheiten verpasst hatte, soll überrascht auf die Ausbootung reagiert haben. Für den ehemaligen Dortmunder und Münchner rücken die wiedergenesenen Offensivkräfte Can Uzun (20) und Younes Ebnoutalib (22) ins Aufgebot.

Sportvorstand Markus Krösche wollte den Vorgang am Samstagabend im ‚ZDF‘ nicht bestätigen, ordnete aber ein: „Mario Götze ist für uns ein extrem wichtiger Spieler. Das gilt nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld. Mario hat schon viele Situationen im Leben erlebt und kann unseren jungen Spielern Halt geben.“ Das führt laut der ‚Hessenschau‘ dazu, dass sich am Plan, den auslaufenden Vertrag mit Götze zu verlängern, erstmal nichts geändert hat. Auch der Mittelfeldspieler selbst will gerne noch ein Jahr in der Mainmetropole dranhängen.