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La Liga

Barça vor wichtiger Verkündung

von Martin Schmitz - Quelle: Sport
Raphinha jubelt nach seinem Treffer @Maxppp

Der FC Barcelona wird die Vertragsverlängerung mit Toptorjäger Raphinha (29) aller Voraussicht nach am morgigen Donnerstag verkünden. Das berichtet die ‚Sport‘. Der Deal ist bereits seit einiger Zeit in trockenen Tüchern, der Brasilianer wird sich bis 2030 an die Katalanen binden.

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Aus terminlichen Gründen wurde die offizielle Bekanntgabe mehrfach verschoben. Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg in der Champions League am gestrigen Dienstagabend gegen Aston Villa und einer lockeren Trainingseinheit zur Wochenmitte genießt die Mannschaft morgen einen freien Tag. Dieser soll ganz im Zeichen des Kapitäns Raphinha und seiner Verlängerung stehen, so die ‚Sport‘.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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