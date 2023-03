WM 2026: Bayern-Talent Wanner trifft Rangnick

Paul Wanner könnte bei der WM 2026 im Trikot der Nationalmannschaft auflaufen. Jedoch für die Auswahl von Österreich, wie Ralf Rangnick nach Informationen der ‚Abendzeitung‘ dem 17-jährigen Toptalent des FC Bayern bei einem Treffen perspektivisch aufzeigte. Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko soll Wanner eine prägende Rolle im ÖFB-Team einnehmen, heißt es weiter.

Damit würde der DFB im Werben um den Youngster leer ausgehen. Dem Bericht zufolge ist es möglich, dass der Mittelfeldspieler schon Ende März für Österreich gegen Aserbaidschan und Estland in der WM-Qualifikation aufläuft. Kommt er in den Pflichtspielen zum Einsatz, wäre ein Wechsel zur deutschen Nationalmannschaft vom Tisch. Vergangenen November nahm Wanner bereits an einem Lehrgang der Österreicher teil.

