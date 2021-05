Lewandowski knackt Müller-Rekord | Gladbach verspielt Rang sieben

Arminia Bielefeld – TSG Hoffenheim 1:1

Arminia wehrt sich bis zum Schluss

Unter der Anzeige geht's weiter

Arminia Bielefeld wehrte sich in einer engen Partie bis zum Ende gegen die TSG aus Hoffenheim. Ein früher Kramaric-Treffer brachte die Ostwestfalen nicht aus dem Konzept. Andreas Vogelsammer zirkelte einen sehenswerten Freistoß zum Ausgleich ins Netz und hält Bielefeld damit weiterhin in einer komfortablen Position, um den Abstieg zu vermeiden.

Hertha BSC – 1. FC Köln 0:0

Köln mit dem Rücken zur Wand

Für den 1. FC Köln stand bereits zu Beginn der Partie fest, dass drei Punkte hermüssen, um den Abstieg zu vermeiden. Bei zwei Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz blieb den Domstädtern nur der Ausweg nach vorne. Die Mannschaft von Friedhelm Funkel war spielbestimmend, schaffte es aber nicht ihre Überlegenheit in Torerfolge umzumünzen. Das Spiel endete torlos und Köln droht am letzten Spieltag der Gang in Liga zwei.

FC Augsburg – Werder Bremen 2:0

Abstiegskampf – mit Betonung auf Kampf

In einem sehr umkämpften Spiel, das von vielen Fouls und Unterbrechungen geprägt war, haderten die Bremer mit der Chancenverwertung. Im Verlauf der Begegnung mussten beide Mannschaften Platzverweise hinnehmen. Vargas (11.) und Groß (49.) wurden vorzeitig zum Duschen geschickt. Die Treffer von Rani Khedira und Daniel Caligiuri sichern dem FC Augsburg den Klassenerhalt und befördern Werder auf Rang 16.

FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 4:3

Eintracht bricht unter Champions League-Druck ein

Während Schalke 04 frei aufspielen konnte, herrschte bei der Eintracht eine enorme Drucksituation. Für die Frankfurter ging es um die wichtige Qualifikation für die Champions League. Es entwickelte sich ein Torspektakel bei dem am Ende die längst abgestiegenen Schalker verdient die Oberhand behielten.

Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart 1:2

Gladbach verspielt Conference League-Platz

Eine kleine Chance hatte Borussia Mönchengladbach vor dem Anpfiff noch auf die Europa League. Um diese zu wahren, bemühten sich die Fohlen defensiv stabil zu stehen und Nadelstiche nach vorne zu setzen. Im Kampf um die Europapokal-Plätze entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Die Führung der Gladbacher konterte der VfB in Halbzeit zwei mit einem Doppelschlag und schockte die Truppe von Marco Rose, die den siebten Platz an Union Berlin verloren.

Bayer Leverkusen – Union Berlin 1:1

Pohjanpalo trifft gegen ehemalige Kollegen

Um richtig viel ging es in der Partie zwischen Leverkusen und Union nicht mehr. Florian Wirtz erzielte sein fünftes Saisontor und brachte Bayer in der 27. Minute in Führung. Danach übernahmen die Köpenicker das Zepter und kamen durch Pohjanpalo, der gegen seinen Ex-Klub traf, zum verdienten Anschluss. Union behält damit die Chance, sich am letzten Spieltag der Saison für die Conference League zu qualifizieren.

...ausgerechnet Pohjanpalo! Den ersten Versuch kann Hradecky noch parieren, im Nachsetzen bringt Pohjanpalo den Ball im Kasten unter.#B04FCU 1:1 | #Werkself | #Bundesliga — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 15, 2021

SC Freiburg – FC Bayern München 2:2

Lewandowski trägt sich in Geschichtsbücher ein

Die spannendste Frage vor dem Spiel: Schafft Robert Lewandowski den historischen 40. Treffer, um Gerd Müllers Rekord zu egalisieren? Die Antwort lieferte der Pole nach 25 Spielminuten mit einem Treffer vom Elfmeterpunkt. Weitere hochkarätige Chancen ließ der Weltklassestürmer aber liegen, weshalb die Freiburger sich ein Remis erspielten und damit eine Außenseiterchance auf Rang sieben wahren.

Die Ergebnisse im Überblick

Arminia Bielefeld – Hoffenheim 1:1

Hertha BSC – 1. FC Köln 0:0

Augsburg – Werder Bremen 2:0

Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 4:3

M’Gladbach – VfB Stuttgart 1:2

Leverkusen – Union Berlin 1:1

SC Freiburg – FC Bayern 2:2

Zur Tabelle