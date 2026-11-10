BVB-Überraschung: Konstantelias vor schneller Rückkehr?

Für 26 Millionen Euro Ablöse sicherte sich Borussia Dortmund im Sommer die Dienste von Giannis Konstantelias. Der 23-jährige Grieche kam mit Vorschusslorbeeren von PAOK Saloniki und machte in der Saisonvorbereitung einen starken Eindruck. Bei seinem Bundesliga-Debüt erzielte er sofort ein Tor für den BVB – und riss sich anschließend das Kreuzband. Bitterer hätte es kaum verlaufen können.

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Griechische und deutsche Medien berichten jetzt, dass Konstantelias womöglich schneller auf den Rasen zurückkehrt als bislang angenommen. Laut ‚Sport24.gr‘ könnte der offensive Mittelfeldspieler sogar schon Ende Februar wieder verfügbar sein. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass der Profi den Schwarz-Gelben die gesamte Spielzeit fehlen wird.

Auch die ‚Bild‘ schürt Hoffnung auf ein Blitz-Comeback. Die Boulevardzeitung beruft sich auf Quellen aus dem Dortmunder Umfeld, die besagen, Konstantelias befinde sich „seinem Reha-Plan voraus“. Ein genaues Datum für die Wiedereingliederung in den Trainings- oder gar Spielbetrieb gebe es aber noch nicht. Noch ist Geduld gefragt, allerdings darf die schnelle Heilung wohl als Hoffnungsschimmer für den Saisonendspurt interpretiert werden.