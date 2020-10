Schweinsteiger: Bayern keine Option

Bastian Schweinsteiger befasst sich momentan nicht mit der möglichen Option FC Bayern. „Aktuell sehe ich eine Rückkehr zum FC Bayern nicht. Der Verein ist super aufgestellt“, bekräftigt der 36-Jährige im Interview mit dem ‚kicker‘.

Ob er in irgendeiner Funktion, beispielsweise als Trainer, in den bezahlten Fußball zurückkehren wird, lässt der aktuelle TV-Experte offen: „Nach so vielen Tagen auf dem Fußballplatz wieder 300 Tage im Jahr auf dem Fußballplatz zu stehen, das könnte ich derzeit noch nicht. Vielleicht später.“