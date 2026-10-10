Ganz wichtiger Roma-Deal auf der Zielgeraden

Die Verhandlungen zwischen der AS Rom und Emanuele Lulli (19) haben anscheinend ein Endstadium erreicht. Der italienischen Sportzeitung ‚Il Romanista‘ zufolge steht die Verlängerung des Rechtsverteidigers unmittelbar bevor. Aktuell steht das Eigengewächs lediglich bis 2027 unter Vertrag.

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Lulli gelang in der laufenden Spielzeit der Durchbruch bei der Roma, soll laut englischen Medien sogar den FC Liverpool, FC Arsenal und FC Chelsea auf den Plan gerufen haben. Passiert nichts Unvorhergesehens mehr, können sich die Interessenten aber einen Vorstoß sparen.