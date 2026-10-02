Klopp schickt Bayern-Star nach Hause

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet das vierte Gruppenspiel in der Nations League am Sonntag (20:45 Uhr) in Griechenland ohne Serge Gnabry (31). Der Offensivspieler ist nicht Teil des 23-köpfigen Kaders und heute bereits abgereist, wie der DFB offiziell mitteilt.

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Jürgen Klopp verzichtet beim wichtigen Rückspiel gegen die Griechen somit auf den Bayern-Angreifer, der das DFB-Team beim gestrigen 2:0-Sieg gegen Serbien noch als Ersatzkapitän für Joshua Kimmich (31) aufs Feld geführt hatte.

Gnabry kam als einziger DFB-Profi in allen drei bisherigen Spielen dieser Nations League-Saison zum Einsatz. Für den gebürtigen Stuttgarter rückt Neuling Felix Keidel (23) ins Aufgebot. Der Defensivallrounder von der SV Elversberg hatte gegen die Serben im Kader gefehlt und darf nun auf sein Debüt hoffen.