Hertha-Flirt Diatta nach Monaco

Krépin Diatta setzt seine Karriere offenbar in der französischen Ligue 1 fort. Der 21-jährige Flügelspieler hat sich laut den ‚Het Laatste Nieuws‘ bereits von seinen Teamkollegen beim FC Brügge verabschiedet. Der belgische Klub befindet sich demnach mit der AS Monaco in fortgeschrittenen Gesprächen.

Diatta war im Januar 2018 vom norwegischen Klub Sarpsborg 08 FF nach Brügge gekommen und entwickelte sich in der Folge zu einem der besten Spieler in der Jupiler Pro League. Auch Hertha BSC zeigte ernsthaftes Interesse am Senegalesen, der jedoch eine Zukunft an der Côte d’Azur bevorzugt.