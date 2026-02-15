So schlimm sind Mbappés Knieprobleme

Bei Real Madrid rechnet man nicht mit einem längeren Ausfall von Superstar Kylian Mbappé (27). „Es geht ihm gut. Er hat schon seit Längerem Knieprobleme und gibt bei jedem Spiel sein Bestes. Dieses Mal wollten wir kein Risiko eingehen, damit er am Dienstag einsatzbereit ist, und ich kann bestätigen, dass er tatsächlich spielen wird“, so Real-Cheftrainer Alvaro Arbeloa, der Mbappé nicht in den Kader für das Heimspiel gegen Real Sociedad (4:1) berufen hatte.

Allerdings legt Arbeloas Aussage ebenfalls nahe, dass Mbappé die Probleme nicht zeitnah überwinden wird. Gefehlt hat der Franzose in der Liga zuvor nur ein einziges Mal, in seinen 22 Einsätzen gelangen Mbappé 23 Treffer. Wettbewerbsübergreifend steht der pfeilschnelle Rechtsfuß sogar bei 38 Toren in 31 Partien.