Frankfurt: Wichtiges Update zur Trainersuche

Das Interimsduo Dennis Schmitt und Alexander Meier steht wohl auch am Samstag gegen die TSG Hoffenheim nochmal in der Verantwortung bei Eintracht Frankfurt. Nach ‚Bild‘-Informationen steht bereits fest, dass die SGE bis zum Wochenende keine neuen Trainer präsentieren kann.

Verhandlungen mit RB Leipzig über die Ablöse für Marco Rose hat es bislang noch keine gegeben, fügt das Boulevardblatt hinzu. Der freigestellte Coach der Roten Bullen gilt als Favorit auf die Nachfolge von Dino Toppmöller, der vor wenigen Tagen in Frankfurt entlassen wurde.