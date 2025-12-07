Transfer in Gefahr: Eintracht droht langer Batshuayi-Ausfall

Michy Batshuayi könnte Eintracht Frankfurt monatelang fehlen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besteht beim 32-Jährigen der Verdacht auf einen Mittelfußbruch. Der Angreifer hatte sich bei der gestrigen 0:6-Niederlage gegen RB Leipzig verletzt, kurz vor der Halbzeit war die Partie für den Belgier beendet.

Damit wird es für die Eintracht in Sachen Offensivpersonal noch enger. Nach der Verletzung von Jonathan Burkhardt (25) und der Degradierung von Elye Wahi (22) muss Trainer Dino Toppmöller nun womöglich auf Jessic Ngankam (25) zurückgreifen, mit dem nach seiner Verletzungspause eigentlich gar nicht mehr geplant wurde. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte sich derweil bei Batshuayi auch ein Wechsel im Winter zerschlagen.