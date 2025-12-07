Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Transfer in Gefahr: Eintracht droht langer Batshuayi-Ausfall

von Leon Morsbach - Quelle: Bild
1 min.
Michy Batshuayi klatscht @Maxppp
RB Leipzig 6-0 Frankfurt

Michy Batshuayi könnte Eintracht Frankfurt monatelang fehlen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besteht beim 32-Jährigen der Verdacht auf einen Mittelfußbruch. Der Angreifer hatte sich bei der gestrigen 0:6-Niederlage gegen RB Leipzig verletzt, kurz vor der Halbzeit war die Partie für den Belgier beendet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit wird es für die Eintracht in Sachen Offensivpersonal noch enger. Nach der Verletzung von Jonathan Burkhardt (25) und der Degradierung von Elye Wahi (22) muss Trainer Dino Toppmöller nun womöglich auf Jessic Ngankam (25) zurückgreifen, mit dem nach seiner Verletzungspause eigentlich gar nicht mehr geplant wurde. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte sich derweil bei Batshuayi auch ein Wechsel im Winter zerschlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Michy Batshuayi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Michy Batshuayi Michy Batshuayi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert