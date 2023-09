Inter plant Dimarco-Verlängerung

Linksverteidiger Federico Dimarco soll bei Inter Mailand über 2026 hinaus verlängern. „Es wäre eine richtige und verdiente Vertragsverlängerung“, sagte Geschäftsführer Guiseppe Marotta auf einer Veranstaltung und kündigte an: „So bald wie möglich werden wir uns mit ihm zusammensetzen, um alles zu besprechen.“

Dimarco wurde bei den Nerazzurri ausgebildet, wurde in den vergangenen Jahren aber immer wieder verliehen, 2017 sogar in die Schweiz zum FC Sion verkauft. Seit zwei Jahren ist der heute 25-Jährige wieder Teil des Profi-Kaders und hat den Sprung zum Stammspieler und in die italienische Nationalmannschaft geschafft.