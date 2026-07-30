Konkrete Transfer-Spur bei Ex-Frankfurter Kostic

Filip Kostic (33) könnte ein neues Abenteuer in den Niederlanden wagen. Wie das ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, hat die PSV Eindhoven dem ehemaligen Frankfurter ein Vertragsangebot unterbreitet. Der niederländische Spitzenklub warte noch auf die Zusage des linken Schienenspielers, der seit Anfang des Monats vereinslos ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die rechte Abwehrseite hat die PSV derweil einen Bundesligaprofi ins Visier genommen. Dem ‚Eindhovens Dagblad‘ zufolge ist Lutsharel Geertruida ein Kandidat. RB Leipzig möchte den 26-Jährigen gerne verkaufen, für die PSV ist eine Festverpflichtung aber wohl nicht zu bewerkstelligen. Eine Leihe könnte die Lösung sein.