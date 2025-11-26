Erneuter Wirbel um Adeyemi

In der Champions League stand Karim Adeyemi (23) gestern gegen den FC Villarreal (4:0) endlich wieder sportlich im Mittelpunkt (FT-Note 1), sorgte aber auch für Ärger. Der Flügelstürmer geriet nach der Partie mit einigen Akteuren der Spanier im Kabinentrakt aneinander. „Das Staff-Mitglied sagt, ich soll Respekt zeigen, aber es gibt ein paar Spieler, die zu unserem Trainer sagen, er soll leise sein. Ich weiß nicht, was sie unter Respekt verstehen. Am Ende wurde von beiden Seiten gestichelt“, so der deutsche Nationalspieler gegenüber ‚PrimeVideo‘.

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich zu dem Vorfall und lobte Adeyemi für dessen Verhalten: „Dass der Frust beim Gegner heute sehr hoch war, kann ich nachvollziehen, auf dem Platz gab es ein, zwei Situationen, in denen Karim provoziert wurde, aber er ist ruhig geblieben. Das zeigt auch, dass er den nächsten Schritt gemacht hat.“ Worte, die Adeyemi nach seinem Eklat um die Mystery Box sicherlich guttun werden.